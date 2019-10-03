Строительное лобби. Законопроект об обманутых дольщиках вернули с замечаниями

Законопроект о долевом строительстве правительство вернуло в парламент с замечаниями. Об этом 24.kg рассказала разработчик документа депутат ЖК Аида Исмаилова.

По ее словам, законопроект нацелен на защиту участников долевого строительства.

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«Мы предложили создать реестр стройкомпаний и их индекс привлекательности. Деньги дольщиков должны поступать на спецсчет в банке. Застройщик сможет их получить только после сдачи объекта. Обязательно должен быть страховой договор», — отметила депутат.

Аида Исмаилова признает, что в документе упор больше сделан на интересы дольщиков, проще говоря, он защищает права простых граждан, а не застройщиков. Во время круглых столов представители стройкомпаний говорили депутату, что предлагаемый закон «сломает» рынок, не даст им работать.

«В итоге законопроект вернулся из правительства с кучей замечаний. Когда я их просмотрела, мне показалось, что есть определенные силы, которые не хотят продвижения законопроекта. Если из документа убрать все, что отметил кабмин, то закон будет пустым и бесполезным», — сказала Аида Исмаилова, добавив, что продолжит работу над проектом.

Депутат добавила, что сегодня в Кыргызстане нет нормативного правового акта, защищающего участника долевого строительства, как и официальной статистики по количеству обманутых дольщиков.