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Власть

Скандальный законопроект «О профсоюзах» отправлен на голосование

Скандальный законопроект «О профсоюзах» отправлен на голосование.

Отметим, что он вызвал очень много нареканий и разделил депутатский корпус на два лагеря. Разработчиков обвинили в лоббировании и необоснованных нападках на членов Федерации профсоюзов Кыргызстана. 

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Сами профсоюзы требовали доработать документ и подчеркивали, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу. 

Однако проект документа, несмотря на жаркие дебаты, ушел на голосование. Поддержит ли во втором чтении его парламент, решится 3 октября. 
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