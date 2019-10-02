Скандальный законопроект «О профсоюзах» отправлен на голосование.

Отметим, что он вызвал очень много нареканий и разделил депутатский корпус на два лагеря. Разработчиков обвинили в лоббировании и необоснованных нападках на членов Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Читайте по теме Глава Федерации профсоюзов заинтересован в принятии скандального закона

Сами профсоюзы требовали доработать документ и подчеркивали, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу.

Однако проект документа, несмотря на жаркие дебаты, ушел на голосование. Поддержит ли во втором чтении его парламент, решится 3 октября.