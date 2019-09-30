Почему Минздрав создал свою комиссию по детской онкологии, выясняют депутаты

Депутат Аида Исмаилова поинтересовалась на заседании комитета по социальным вопросам Жогорку Кенеша, почему Минздрав создал альтернативную комиссию по проверке деятельности отделения детской онкологии и гематологии.

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«Мы направим письмо в прокуратуру, пусть определят, кто инициировал создание альтернативной комиссии Минздрава, пусть все проверят», — сказала она.

Глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев отметил, что в министерство поступало много писем, поэтому провели проверку, чтобы найти решение.

Однако Евгения Строкова возразила, что Минздрав создал комиссию только после того, как заработала депутатская. Кроме того, Аида Исмаилова спросила, зачем объединили гематологию и онкологию.

Директор Национального онкологического центра Эрнис Тилеков отметил, что решение принято до его назначения. «Но это объединение было нужно, на 30 коек держать отдельное отделение нецелесообразно», — отметил он.