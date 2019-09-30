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Власть

У работников сферы культуры сократились зарплаты. Правительство хотело наоборот

После принятия постановления правительства «Об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации» зарплаты ряда работников сократились. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил Садык Шер-Нияз.

Он назвал документ хорошим, но попросил приостановить его исполнение и пересмотреть. «Некоторым работникам снизили зарплату на 10 процентов. Это нарушает Трудовой кодекс. Если сотрудник выполняет тот же объем работы, снижать заработную плату нельзя», — сказал он.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что в правительстве провели заседание по этому вопросу. «Дайте нам время, чтобы все уточнить. Целью постановления было улучшение ситуации с зарплатами в сфере», — отметила она.

Министр культуры, информации и культуры КР Азамат Жаманкулов объяснил 24.kg причину происшедшего. «В новом проекте мы конкретизировали ряд должностей, раньше они были под одним пунктом, теперь — под другим, поэтому произошли разногласия», — сказал он.
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