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Власть

Депутат Жогорку Кенеша возмущен: в Кыргызстане минимальная зарплата — $17

В Кыргызстане минимальная заработная плата составляет всего $17. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Экмат Байбакпаев.

В Жогорку Кенеше заслушивают отчет Социального фонда об исполнении бюджета за 2018-й. Бюджет исполнен практически на 100 процентов. Он составляет 51 миллион 157 тысяч сомов, а исполнение — 51 миллион 13 тысяч. Профицит составил 704 миллиона сомов.

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«Если есть профицит, тогда почему не повышаются пенсии, а минимальная зарплата остается самой низкой среди стран СНГ? Даже в Узбекистане этот показатель составляет $21», — возмущается Экмат Байбакпаев.

«Этот вопрос лучше адресовать Министерству труда и социального развития. Могу добавить только, что самая маленькая заработная плата в бюджетных организациях составляет около 5 тысяч сомов. А чтобы нам себя обезопасить по линии пенсионных выплат, необходимо иметь в резерве постоянно 1,5 миллиарда сомов», — пояснил глава Соцфонда Медер Ирсалиев.

Но нардепа этот ответ не удовлетворил. Он напомнил, что по итогам прошлого года бюджет Соцфонда исполнен с профицитом.

«Почему опять нехватка денег? Вот вы говорите, что 288 миллионов сомов мы отдаем профсоюзам. Сколько плачу, еще ни разу по путевке не отдыхал. Куда уходят эти средства?» — вопрошает Экмат Байбакпаев и добавил, что расходы средств надо взять под контроль.
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