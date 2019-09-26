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Власть

Почему в Кыргызстане низкие пенсии: бизнес обвинили в сокрытии налогов

В Кыргызстане крупные строительные компании отчислений в Социальный фонд не производят. Об этом на заседании парламента заявила депутат Наталья Никитенко.

В Жогорку Кенеше заслушивают отчет Социального фонда об исполнении бюджета за 2018 год.

Отмечается, что бюджет исполнен практически на 100 процентов. Он составляет 51 миллион 157 тысяч сомов, а исполнение — 51 миллион 13 тысяч сомов. Профицит составил 704 миллиона сомов. Однако Наталья Никитенко возмутилась, что отдельные предприятия, особенно строительные компании, не производят положенных отчислений и не платят налоги. В результате поднять пенсию выше 5 тысяч 604 сомов не получается.

«Они вам сдают нулевые отчеты. Вы считаете, что работаете удовлетворительно, гордитесь полученным профицитом, но это абсолютно не так», — сказала Наталья Никитенко.

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Глава Соцфонда Медер Ирсалиев признал, что строительные компании действительно не отчисляют необходимые суммы, а в 2018-м был объявлен годовой мораторий на проверку субъектов предпринимательства, поэтому сотрудники Соцфонда и не инспектировали бизнесменов, которые воспользовались временным запретом и скрывают свои доходы.

«Более того, по закону мы за 10 дней предупреждаем объект о проверке. А это дает время, чтобы приготовить такой отчет, который нам хотят показать», — сказал Медер Ирсалиев.

Наталья Никитенко парировала, что не следует прикрываться мораторием. У Соцфонда достаточно рычагов влияния.  
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