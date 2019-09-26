В Кыргызстане 38 процентов пожилых получают пенсию ниже прожиточного минимума

Сегодня в парламенте заслушивают отчет Социального фонда об исполнении бюджета за 2018 год.
Отмечается, что бюджет исполнен практически на 100 процентов. Он составляет 51 миллион 157 тысяч сомов, а исполнение — 51 миллион 13 тысяч сомов.
Депутат Абдывахап Нурбаев поинтересовался, каков размер минимальных пенсионных выплат.
Глава Соцфонда Медер Ирсалиев ответил, что нет такого понятия, как «минимальная или максимальная пенсия». Но если у человека на момент выхода на заслуженный отдых не хватает рабочего стажа, то и пенсия будет невелика. На сегодня 10 тысяч пенсионеров в среднем получают 1 тысячу 350 сомов.
От 2 до 4 тысяч сомов — 92 тысячи человек и от 4 и выше — 56 тысяч пенсионеров.
Абдывахап Нурбаев напомнил, что потребительская корзина составляет в среднем 4 тысячи 500 сомов. А средний размер пенсии — 5 тысяч 604 сома.
Другой депутат Зиядин Жамалдинов добавил, что недоимка по налогам по итогам 2018 года составляет 3 миллиарда сомов.
«Если бы она была бы покрыта, то и пенсии бы подросли», — сказал Зиядин Жамалдинов. Он призвал руководство Соцфонда поднять в первую очередь пенсии тех, кто получает ниже прожиточного минимума.