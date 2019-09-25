Спикер парламента Кыргызстана читает на уровне ученика 4-го класса

Накануне торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков выступал в Нур-Султане на IV совещании спикеров парламентов стран Евразии. Короткая речь второго лица Кыргызстана удивила собравшихся и возмутила кыргызстанский сегмент социальных сетей. Дастанбек Джумабеков с трудом справился с небольшим текстом: прочитал его с запинками, часто по слогам, не выговаривая отдельные слова.

Отметим, что во всех школах страны дети сдают технику чтения. К примеру, в 4-м классе школы-гимназии в Бишкеке ученик должен прочесть не менее 90 слов в минуту и пересказать текст, чтобы получить «отлично». При этом многие учителя не считают союзы и предлоги, а учитывают только полноценные слова.

Мы не были так строги к спикеру парламента Кыргызстана и учли все произносимые им звуки. Оказалось, что второе лицо государства читает 98 слов в минуту. Смог бы Дастанбек Джумабеков пересказать прочитанное — вопрос открытый.