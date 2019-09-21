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Власть

Как вернуть Бишкеку славу зеленого города. Премьер-министр посадил дерево

Сегодня во всем мире отмечается День чистоты. В крупных городах проходят различные экологические акции. Не остался в стороне и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с супругой и сыновьями он посадил дерево в новом парке «Ынтымак» в Бишкеке.

«Я специально взял с собой сыновей, чтобы показать: посадка деревьев — это защита природы. И мы, люди, тоже являемся ее частью, а не хозяевами. Это особенно видно во время каких-то катаклизмов», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что инициаторами проведения подобных акций выступает молодежь. «И это очень хорошо», — сказал глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что кыргызы всегда бережно относились к природе. И сегодня общество выступает в защиту экологии.
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