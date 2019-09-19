Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин встретятся в Оренбургской области

Лидер России Владимир Путин вместе с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым завтра, 20 сентября, посетит в Оренбургской области активную фазу основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

В рамках совместного посещения учений президенты двух государств проведут рабочую встречу.