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Власть

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин встретятся в Оренбургской области

Лидер России Владимир Путин вместе с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым завтра, 20 сентября, посетит в Оренбургской области активную фазу основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих,  более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.  

В рамках совместного посещения учений президенты двух государств проведут рабочую встречу.
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