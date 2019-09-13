Правительство заплатит штраф $400 за каждого ребенка кыргызстанцев в Ираке

Все вопросы для перевозки детей кыргызстанцев из иракских тюрем на родину решены. Об этом 24.kg сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, правительство Кыргызстана ждет последнего решения судов Ирака.

«Комиссия проработала все вопросы. Делегация из 17 человек готова выехать. Но, по данным МИД, иракские суды готовы рассмотреть вопрос только в октябре. Поэтому комиссия ждет последнего сигнала из Ирака», — говорит Жениш Разаков.

По его словам, для перевозки детей решены и финансовые вопросы. На перелет деньги выделила международная организация.

«В иракских тюрьмах около 55 женщин и 78 детей. Комиссия идентифицировала детей кыргызстанцев. За каждого ребенка правительство должно оплатить штраф в $400. Средства выделил премьер-министр из своего фонда», — рассказал вице-премьер-министр.

Комиссия проработала и вопросы реинтеграции и реабилитации детей. «Мы нашли их родственников, они готовы принять детей», — заявил Жениш Разаков.