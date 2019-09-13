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Власть

Европейский банк реконструкции и развития вложил в Кыргызстан $730 миллионов

С начала своей деятельности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в Кыргызстан почти $730 миллионов в разные сектора экономики. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с делегацией членов совета директоров ЕБРР.

По его словам, текущий портфель проектов ЕБРР в стране составляет 184 миллиона евро. В том числе активных портфельных проектов 71. В том числе 5 процентов вложено в энергетический сектор, 24 процента — в финансовые институты, 18 процентов — в промышленность, торговлю и агросектор.

«Мухаммедкалый Абылгазиев особо подчеркнул, что наиболее приоритетными сферами сотрудничества между правительством и международными партнерами по развитию являются проекты, направленные на развитие регионов, обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде, развитие ирригации — ввод новых орошаемых земель, реализацию программ цифровой трансформации, улучшение бизнес-среды. Премьер выразил признательность за оказываемое содействие по улучшению бизнес-климата, в частности за поддержку в создании института бизнес-омбудсмена», — говорится в сообщении.

Премьер-министр выразил надежду, что ЕБРР примет активное участие в развитии государственно-частного партнерства в Кыргызстане и реализации подобных проектов.

На встрече обсудили вопросы, касающиеся основных направлений деятельности правительства и приоритетов дальнейшего сотрудничества.

«Члены совета директоров отметили, что у ЕБРР есть очень амбициозные планы. Только в первой половине 2020 года стороны намерены подписать пять совместных проектов по водоснабжению на 28 миллионов евро, включая 16 миллионов евро грантовых средств на реализацию проектов в Джалал-Абаде, Мырза-Аке, Куршабе, Кербене, Нарыне и Исфане», — заключили в кабмине.
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