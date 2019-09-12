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Власть

Создать особые экономические зоны в Кыргызстане предлагает депутат

Депутат парламента Кыргызстана Махабат Мавлянова предлагает ввести в стране особые экономические территории.

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По ее словам, планируется три вида зон: производственно-промышленная, инновационно-технологическая и туристическо-рекреационная.

«Они будут создаваться исходя из потребностей регионов Кыргызстана и могут располагаться на небольшой площади или охватывать территорию целых регионов», — сказала депутат.

  • Производственно-промышленная экономическая территория должна стать близкой к производственным ресурсам, с наличием свободных мощностей для инженерного обеспечения.
  • Инновационно-технологическая будет вовлекать в инновационную деятельность студентов, аспирантов, докторантов и научных работников, поддерживать малые инновационные компании.
  • Туристическо-рекреационная особая экономическая территория должна стать ключевой фишкой в развитии туристической отрасли в целом для Кыргызстана.

Особенно Махабат Мавлянову привлекает идея создания туристического оазиса. «Туризм составляет около 10 процентов от всей мировой экономики, среднегодовые темпы роста достигают порядка четырех-пяти процентов», — сказала Махабат Мавлянова и добавила, что в сфере туризма Кыргызстан обладает сильными конкурентными преимуществами.

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Если такие зоны будут созданы, по мнению депутата, управлять ими можно тремя способами:

— самостоятельно;

— учредить новую управляющую компанию;

— отдать действующей компании через конкурс.

От налогов субъекты таких территорий автор предлагает освободить. «Вы понимаете, что мы этим законом похороним СЭЗ?» — спросил Бактыбек Турсубеков.

Его поддержал коллега Улугбек Ормонов. «Зачем тогда нам СЭЗ? И потом, откуда у вас данные, что СЭЗ работают на экспорт? По моим сведениям, на экспорт уходит всего 20 процентов», — сказал депутат и предложил вернуть документ на доработку.
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