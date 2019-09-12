Мы не бараны. Кожобек Рыспаев обиделся на то, что депутатов обзывают

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев потребовал найти и наказать тех, кто обозвал парламентариев баранами. Об этом он заявил сегодня на заседании, пожаловавшись коллегам.

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По его словам, люди звонят депутатам и обзывают их баранами.

«У нас появился монстр, именуемый профсоюзами. Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Нам пишут, что мы распродали имущество. Пишут еще: «Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать». Открыто так пишут по телефону. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия. Я предоставлю все номера телефонов. Если мы не поддержим закон о профсоюзах, будем опозорены перед народом», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на «чимкирики», что мы не сопливые, мы — элита, начались нападки. Кожобек Рыспаев

13 июня 2019 года Жогорку Кенеш в первом чтении принял проект закона КР о профессиональных союзах. Экспертное сообщество заявило, что он грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», № 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров». Это напрямую влияет на сохранение статуса ВСП+ для Кыргызстана. Документ отправлен на доработку.