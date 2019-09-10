Правительство не поддержало идею освободить пенсионеров от налога на имущество

«Почему у нас такое представление, что пенсионер в Кыргызстане обязательно бедный и живет в конуре площадью 80 квадратов?» — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Анвар Артыков.

Нардеп вместе с коллегами подготовил законопроект об освобождении от уплаты налога на имущество пенсионеров. Речь о людях старше 60 лет, у которых в собственности есть квартира площадью свыше 80 квадратных метров. Однако правительство дало отрицательное заключение. В кабмине посчитали, что такая льгота приведет к выпадению бюджета.

«Почему у нас такое отношение к пенсионерам? Может, он всю жизнь копил и купил себе квартиру в 150 квадратов. Почему он теперь должен платить за нее налог? Почему он не может жить в такой квартире, принимать внуков?» — возмутился Анвар Артыков.