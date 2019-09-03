Завершена дипломатическая миссия посла Узбекистана в Кыргызстане

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Кыргызстане Комила Рашидова в связи с завершением его миссии. Об этом сообщил департамент информации МИД КР.

По его данным, они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки кыргызско-узбекских отношений, реализацию ранее достигнутых договоренностей на уровне глав государств. Отдельное внимание уделено организации визитов на высоком уровне, проведению очередных заседаний межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, Совета глав приграничных областей под председательством премьер-министров.