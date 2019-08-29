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Власть

«Кыргыз Республикасынын Баатыры» присвоили Торобаю Кулатову и Султану Ибраимову

Высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» присвоена государственным и политическим деятелям Торобаю Кулатову и Султану Ибраимову посмертно. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, патриотизм и беззаветную преданность Родине советскому государственному и партийному деятелю Торобаю Кулатову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак-Шумкар» (посмертно).

Торобай Кулатов — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, родился в 1908 году в селе Кызыл-Булак (ныне Ноокатский район). В 1938-1945 годах был председателем Совета народных комиссаров Киргизской ССР, в 1945-1978 годах — председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

Умер в городе Фрунзе в 1984 году.

Другим указом за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, беззаветное служение Отечеству советскому государственному и партийному деятелю Султану Ибраимову присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак-Шумкар» (посмертно).

Султан Ибраимов родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

4 декабря 1980 года Султана Ибраимова убили двумя выстрелами в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.
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