В Кыргызстане штрафы за нарушение некоторых ПДД снизят с 3 до 1 тысячи сомов

Правительство Кыргызстана поддерживает инициативу МВД снизить размер штрафов за нарушение некоторых Правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по анализу нормативных правовых актов.

«К нам поступало много обращений со стороны общественности, депутатов Жогорку Кенеша, водителей о необходимости снижения размера штрафов по ряду нарушений. Наша рабочая группа на основании поступающих предложений одобрила снижение штрафов по восьми видам нарушений», — сказал Жениш Разаков.

Так, предлагается снизить категорию штрафов по нарушениям: невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения), нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения по автомагистралям, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика, нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения, нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Размер штрафов за эти нарушения снизится с 3 до 1 тысячи сомов.