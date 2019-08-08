Внеочередная сессия парламента. Глава ГКНБ готов уйти в отставку

Сегодня на внеочередном заседании парламента председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что должен уйти в отставку.

По его словам, мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева в следственные органы начались в 19.00, что не относится к ночному времени суток.

На вопрос депутатов о том, почему явка свидетеля производилась силами спецназа «Альфа», Орозбек Опумбаев ответил, что, во-первых, это было решение следователя, а во-вторых, спецназ «Альфа» в этом случае намного лучше обучен на профессиональном уровне. Однако он не считает, что МВД не в состоянии провести такую спецоперацию.

«Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа», — отметил глава ГКНБ.

Депутат Мирлан Жээнчороев заметил, что в отставку должен уйти и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего президента. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Глава государства Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал заседание Совета безопасности.