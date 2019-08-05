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Власть

Премьер-министр: Налоговики и Финпол прекрасно знают, кто стоит за контрабандой

«Вы все прекрасно знаете, как и Финполиция, кто стоит за контрабандой ГСМ», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на коллегии Государственной налоговой службы.

По его словам, на сегодня тысячи тонн ГСМ провозятся через границу под видом бензанола и других сопутствующих нефтепродуктов. Глава кабмина уверен, что если бы ГНС и ГСБЭП не знали о незаконном ввозе, то контрабанды ГСМ не было бы.

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Не верит премьер-министр и в то, что снижение показателей производства алкогольной продукции связано с тем, что люди стали меньше пить.

«Показатели алкогольной отрасли резко снизились в несколько раз. В прошлом году было произведено 1,5 миллиона дал алкогольной продукции, а в этом 441 тысяча дал. Неужели все так изменилось или же люди перестали пить? По статистике можно понять, что импорт алкогольной продукции возрос», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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