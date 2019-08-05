Премьер возмущен тем, как прибыльный бизнес уклоняется от уплаты налогов

«Каждый дом на Иссык-Куле — пансионат, который зарабатывает 60 тысяч сомов в день, а платит 600 сомов в месяц за патент», — возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня на заседании коллегии Государственной налоговой службы.

По его словам, такого не может быть, чтобы в Иссык-Кульской области работали сотни пансионатов и домов отдыха, а отчисления налогов от этого региона были минимальны. Возмущен глава правительства и тем, сколько налогов платят кафе и рестораны.

«Оплачивают небольшой патент, при этом их доход огромен. Например, за один ужин в ресторане уходит 3 тысячи сомов. В день за столом едят как минимум пять раз. Получается, что доход составляет 15 тысяч сомов. Сколько уже говорим, что нужно переводить с патента. Надо научить платить налоги. Мы будем менять фискальную политику. Система должна быть рабочей. Но вот с вашей стороны не было сделано ни одного шага», — возмутился Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Есть очень много банкетных залов и ресторанов, которые должны были оплачивать большие деньги в бюджет, но почему-то работают на патенте. Наши налогоплательщики как пирамида. Она неустойчива, потому что те, кто зарабатывает легким трудом, отчисляют в бюджет меньше, чем те, кто зарабатывает тяжким трудом. Некоторые рестораны зарабатывают больше, чем предприятия. Мы должны пересмотреть систему патентов, так как если закроются около 1 тысячи предприятий из имеющихся 2 тысяч, то бюджет будет в убытке», — заключил он.