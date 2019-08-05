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Власть

Демобилизация. Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре – ноябре 2019 года». Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Согласно указу, увольняются в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

Указом также призываются на срочную военную службу в Вооруженные силы, другие воинские формирования и на альтернативную службу в сентябре – ноябре 2019 года граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполнится 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.
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