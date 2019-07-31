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Власть

Премьер поручил изыскать финансовые ресурсы для повышения зарплаты учителей

Государство должно изыскать необходимые финансовые ресурсы для повышения зарплаты учителей и пенсий. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он поручил обеспечить тщательную подготовку механизмов увеличения зарплаты учителей и пенсий на совещании по обсуждению механизмов предстоящего повышения.

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По словам главы правительства, нужно качественно проработать этот вопрос. Он подчеркнул, что необходимость повышения зарплаты и пенсий в своей предвыборной программе обозначал президент Сооронбай Жээнбеков. Поэтому кабмин должен обеспечить четкую и слаженную работу.

«Сегодня перед нами стоит задача — определить эффективные механизмы предстоящего осенью повышения размера заработной платы учителей. Особо важным вопросом является и увеличение размеров пенсий. Это ответственность правительства», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он поручил проработать механизм повышения таким образом, чтобы все принципы формирования начислений были понятными для граждан и справедливыми.
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