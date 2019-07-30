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Власть

Дорога Бишкек — Кара-Балта. Все спорные вопросы решены

Фото пресс-службы правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта

В настоящее время все возникавшие вопросы о реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта решены. Об этом сообщил глава Минтранса Жанат Бейшенов.

Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с ходом реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта. Министр транспорта и дорог проинформировал о ходе строительных работ на 61-м километре участка трассы.

По его информации, ранее фиксировалось отставание от графика строительных работ. Однако сейчас все вопросы решены, и Министерство транспорта нацелено на своевременное завершение проекта реконструкции автодороги.

В свою очередь глава правительства отметил, что проблемы с финансированием проекта и другие вопросы, связанные с его реализацией, полностью решены, и поручил обеспечить качество всех проводимых работ.

«Мы знаем, какие неудобства испытывают наши граждане на этой загруженной дороге. Хочу поблагодарить их за терпение. В следующем году здесь будет современная автомобильная трасса с соответствующей дорожной инфраструктурой, хорошим освещением, сооружениями для отвода воды, парковочными местами, широкими тротуарами. Мы ставим очень жесткие требования перед подрядными организациями. Кабмин уделяет большое внимание качественному проведению всех ремонтных работ и добьется их завершения к положенному сроку», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он дал ряд поручений руководству Министерства транспорта и дорог, касающихся, в частности, более тесной работы с органами местного самоуправления в интересах качественной реализации проекта.
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