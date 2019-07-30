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Власть

В Кыргызстане утвердили программу фитосанитарной безопасности

Правительство утвердило рамочную программу по обеспечению фитосанитарной безопасности КР на 2019-2023 годы. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, документ определяет четыре приоритета в обеспечении фитосанитарной безопасности. В частности, что будет усилен контроль за ввозимыми растениями. Это делается для защиты растительных ресурсов страны от вредителей.

Отмечается также, что будет создана надежная система сертификации экспорта для международной торговли растительными продуктами.

В правительстве добавили, что постоянно выявляются новые вредные организмы, в то время как уже известные все больше распространяются и наносят ущерб.
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