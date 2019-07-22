Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от налоговиков бизнес жены

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков три года скрывал от ГНС бизнес своей жены. Об этом сообщил сайт Factcheck.kg со ссылкой на портал «Декларант».

Как уточняет ресурс, первичный анализ деклараций чиновников показал, насколько халатно они относятся к заполнению ежегодного отчета о доходах. В качестве отрицательного примера указан спикер. Он не вписал в декларации полные сведения о своем имуществе и имуществе родственников.

Из этих деклараций следует, что доходы спикера по основному месту работы составляют 715-770 тысяч сомов в год. Это 60-64 тысячи сомов в месяц. Из имущества у Дастанбека Джумабекова только одна квартира площадью 59 квадратных метров.

Абсолютно ничего не зарабатывают и не имеют имущества близкие родственники, включая жену Алину Кушубекову. Но эти сведения недостоверные.

На самом деле у жены спикера Жогорку Кенеша Алины Кушубековой есть «маленькая частная компания». Об этом сам Дастан Джумабеков заявил 3 июля на пресс-конференции. Спикер сразу добавил, что его жена уже прекратила работу в этой компании, «чтобы избежать слухов».

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Компания Алины Кушубековой — ОсОО «Ал-Био Фарм». Она соучредитель в ней вместе с Алмазбеком Изабековым и прекратить деятельность в компании, как заявил спикер, не могла, потому что до сегодняшнего дня является директором фирмы.

«Ал-Био Фарм», по данным Министерства юстиции, занимается продажей лекарственных средств. Фирма имеет лицензию Минздрава. Из крупного имущества у нее два аптечных склада в Бишкеке по адресу улица Кулиева, 38 и аптека на улице Ахунбаева, 129.

В 2018 году компания «Ал-Био Фарм» выплатила в бюджет налогов и платежей на 93 тысячи сомов. Это значительно больше, чем в предыдущие два года, когда отчисления составляли только 24-25 тысяч сомов. В 2018-м, отметим, Дастан Джумабеков уже был спикером парламента.

На 20 июля Алина Кушубекова продолжала оставаться соучредителем и директором компании «Ал-Био Фарм». Указал ли этот бизнес спикер Жогорку Кенеша в декларации за 2018 год, станет известно осенью, когда Налоговая служба опубликует отчеты о доходах и расходах чиновников.