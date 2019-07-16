Экс-министр экономики Олег Панкратов назначен советником президента Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня.

Напомним, 24 мая 2019 года министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес последнее время поступает много критики. «Нужно реагировать», — пояснил он.

Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года. До этого с 2015 по 2017 год он занимал пост вице-премьер-министра КР.