16:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Олег Панкратов назначен советником президента

Экс-министр экономики Олег Панкратов назначен советником президента Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня.

Напомним, 24 мая 2019 года министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес последнее время поступает много критики. «Нужно реагировать», — пояснил он.

Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года. До этого с 2015 по 2017 год он занимал пост вице-премьер-министра КР.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков принял отставки министров сельского хозяйства и экономики
Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку
«Зеленый коридор» на границе с Китаем не дает результатов
Защита бизнеса. Минэконом просит депутатов продвинуть полезный законопроект
Зачем в правительстве все время меняют регламент? Мешает работать ведомствам
Минэкономики открыло группу для бизнесменов в Facebook
«Пласформ» комментирует слова министра экономики КР Олега Панкратова
Фонд госимущества хотят превратить в аналог «Самрук Казына» или фонда Сингапура
В Жогорку Кенеше на повышенных тонах поспорили министр экономики и депутат
Минэкономики выступило против льгот для отдельных субъектов СЭЗ
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему &laquo;Ата Мекен&raquo; ушла в&nbsp;оппозицию Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 июля
Политика Китая в&nbsp;Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от&nbsp;поддержки КНР Политика Китая в Синьцзяне. Кыргызстан воздержался от поддержки КНР
Казахстан упростит проезд большегрузов из&nbsp;Кыргызстана по&nbsp;своей территории Казахстан упростит проезд большегрузов из Кыргызстана по своей территории
Бизнес
Будьте всегда на&nbsp;связи с&nbsp;услугой &laquo;Доверительный платеж&raquo; от&nbsp;MegaCom Будьте всегда на связи с услугой «Доверительный платеж» от MegaCom
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
74&nbsp;процента интернет-трафика в&nbsp;сети&nbsp;О! приходится на&nbsp;социальные сети 74 процента интернет-трафика в сети О! приходится на социальные сети
World of&nbsp;Tanks, YouTube и&nbsp;не&nbsp;только... GAMER от&nbsp;О! круто прокачан! World of Tanks, YouTube и не только... GAMER от О! круто прокачан!