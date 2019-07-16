До конца года 189 государственных услуг обещают перевести в электронный формат

Президент дал поручение о переводе в электронный формат 189 госуслуг до конца года. Об этом журналистам сообщил глава Госкомсвязи — советник Сооронбая Жээнбекова Дастан Догоев.

По его словам, в рамках реализации указа главы государства по развитию регионов и цифровизации страны поручено обеспечить равные условия для участников второго этапа проекта «Безопасный город».

Даны отдельные поручения по вопросу защиты персональных данных граждан в цифровом формате, усиления мер по координации деятельности государственных органов по цифровизации, а также по реализации проектов в сфере цифровой трансформации.

«Поручено усилить информационно-разъяснительную работу в регионах. В этом направлении президенту предоставлена информация о создании республиканского штаба по цифровизации. Такие же штабы будут созданы на уровне районов и городов, а также местных органов власти», — добавил Дастан Догоев.