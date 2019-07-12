Казахстан упростит проезд большегрузов из Кыргызстана по своей территории

«Достигнуты договоренности в области либерализации грузоперевозок для грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны транзитом через Казахстан», — заявил сегодня на расширенном заседании кыргызско-казахского межправительственного совета премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, во время переговоров в узком составе состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, имеется большое понимание по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Главными темами разговора были вопросы партнерства в торгово-экономической, транспортной, инвестиционной и иных сферах.

«Мы детально обсудили вопросы, связанные с грузоперевозчиками. Кроме того, достигнуты договоренности о пропуске через контрольно-пропускной пункт «Каркыра-автодорожный» грузовых автотранспортных средств и товаров. В следующем году мы откроем КПП «Кичи-капка» в Таласской области, обговорены инфраструктурные проекты, такие как строительство автодороги Чолпон-Ата — Алматы, а также строительство водохранилища на реке Аспаре и обводного Чуйского канала. В целом намечены большие планы на предстоящий год», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.