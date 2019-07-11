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Власть

Встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. О чем говорили президенты

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, который прибыл в Россию с кратким рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе лидера РФ.

По ее данным, Владимир Путин вначале отметил, что рад видеть своего коллегу.

«Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, всегда есть о чем переговорить. Очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть к нам, поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений, по другим вопросам, в том числе по проблемам интеграции», — подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков выразил президенту России благодарность за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Надо отметить, что успешно развиваются кыргызско-российские отношения, братская дружба и союзничество. Особенно хотел бы отметить ваш государственный визит в Кыргызстан, который был очень успешный, плодотворный. Благодаря вашей личной поддержке подписано более 50 соглашений на сумму свыше $6 миллиардов», — заявил он.

Глава КР также подчеркнул успехи восьмой межрегиональной конференции. Он уверен, что это совместный успех.

«Под вашим личным руководством это было. Народ Кыргызстана всегда традиционно считает вас искренним другом республики, который вносил и вносит неоценимую помощь в ее развитие, нашего государства. Мы очень высоко ценим всю эту помощь. Благодаря вашей поддержке эффективно работает Российско-Кыргызский фонд, выделено $200 миллионов для адаптации нашей страны в Евразийском экономическом союзе. Поддержку нашего бюджета со стороны Российской Федерации мы высоко ценим и дорожим этим. Мы ждем ваш визит в КР для участия в сессии ОДКБ», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

Дальше переговоры двух президентов продолжились без участия прессы.
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