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Власть

Советы Сооронбая Жээнбекова. Президент рассказал выпускникам о профессиях

Президент Кыргызстана посоветовал выпускникам школ выбирать профессии, соответствующие потребностям рынка труда. Об этом Сооронбай Жээнбеков сказал сегодня на встрече с обладателями золотых сертификатов.

Он порекомендовал отличникам школ поступать на специальности в сферах информационных технологий, аграрной промышленности, энергетики, туризма и легкой промышленности.

«Все профессиональные сферы благодаря вам обретут современную структуру. Наша страна будет развиваться за счет человеческих ресурсов. Ваш золотой сертификат — ваш первый успешный шаг к получению высшего образования. Я думаю, каждый из вас предан своей земле, своей республике и приложит все усилия для ее процветания», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков лично вручил выпускникам золотые сертификаты, подарки и похвальные грамоты.
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