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Власть

Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с Николом Пашиняном

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Отметим, что на сайте правительства Армении пока нет данных о состоявшемся разговоре. Однако есть сообщения о том, что накануне Никол Пашинян также провел телефонные разговоры с главами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсуждали предстоящий саммит глав ЕАЭС, который должен пройти в Армении 1 октября 2019 года.
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