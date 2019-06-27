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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Азиз Батукаев дал показания генпрокурору

Депутаты Жогорку Кенеша внесли вопрос лишения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева неприкосновенности в повестку дня.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов рассказал о выдвинутых нардепами обвинениях. «В производстве Военной прокуратуры расследуется дело о получении участка в Кой-Таше. Найдены составы тяжкого преступления также по освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Говорят, что это сделано не бесплатно. Идет досудебное разбирательство. Чтобы не быть голословным, у меня есть копия показаний Азиза Батукаева. Он дает показания против Атамбаева и рассказал, как его освободили», — сказал он.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений экс-президенту: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации столичной теплоцентрали, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.
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