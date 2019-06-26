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Власть

«Пятый канал» лишился статуса парламентского телевидения. Решение депутатов

«Пятый канал» больше не парламентский. Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении законопроект о признании утратившим силу Закона «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал». Решение принято сегодня на пленарном заседании.

Инициатор законопроекта — правительство.

Напомним, что 20 мая 2010 года декретом временного правительства было национализировано ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем ЗАО «Пятый канал».

Депутат ЖК Исмаил Исаков инициировал законопроект «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал», который был принят, несмотря на возражения президента страны. Закон вступил в силу 21 октября 2011 года. В Жогорку Кенеше создали рабочую группу, которая пришла к выводам, что закон не может быть исполнен в том варианте, в котором он был принят, так как не определены организационно-правовая форма телеканала и его собственник.

29 июня 2012 года парламент своим постановлением дал ряд поручений кабмину. Однако до сегодняшнего дня чиновники не инициировали ни одного нормативно-правового акта, касающегося «Пятого канала».

Сейчас Жогорку Кенеш вещает в режиме онлайн через телеканал «Пирамида».

«Пятый канал» так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом.
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