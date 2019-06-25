Наши предки никогда не издевались над детьми, напомнил Сооронбай Жээнбеков

С 2030 года в Кыргызстане начнется процесс старения населения. Об этом на национальном форуме, посвященном 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию присоединения республики к ней, заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, число пожилых людей в стране начнет превышать 10 процентов всего населения. «В то же время число детей до 18 лет с нынешних 33 процентов снизится до 29 процентов. Кроме того, мы являемся государством с самой низкой производительностью труда в регионе. Структура экономики с запросом на низкоквалифицированных людей — это последствия политики 30-летней давности. А наступающая эра цифры и инновационных технологий потребует высококвалифицированных работников», — подчеркнул глава государства.

Однако сегодня среди детей от 7 до 14 лет лишь 51 процент обладают способностью считать. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что для противостояния этим вызовам в республике будет реализован комплекс мероприятий. В частности, акцент будет делаться на здоровье детей, их развитие в раннем возрасте и качество дошкольного образования.

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Президент сказал, что будут внедрены инновационные школы и программы, отвечающие запросам завтрашнего дня, и пообещал поддержку тем, кто готов инвестировать в эти проекты.

«Судьбы детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав и человеческого достоинства — главные приоритеты государственной политики. Защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе защита от насилия, интеграция подростков в общество, — основная обязанность правительства и местных властей», — напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что кабмину необходимо создавать достойные условия для развития детей, улучшения материального положения семей, их социальной поддержки и защиты.

Наши предки никогда не допускали издевательств над детьми. Сооронбай Жээнбеков

«Мы являемся обществом, в котором испокон веков с любовью и нежностью относились к детям», — заметил он.

Глава государства считает, что в стране неплохие показатели по защите детей.

«Кыргызстан является одним из 62 государств, которое достигло Цели развития тысячелетия по сокращению детской смертности более чем на две трети. Показатель развития детей младшего возраста превысил 72 процента. Дошкольным образованием охвачено 64 процента детей до пяти лет. Показатель участия в программах предшкольной подготовки организованного обучения достиг 91 процента. Мы совершенствуем правовую базу по защите прав детей. Нормы Конституции Кыргызской Республики предусматривают специальные гарантии защиты семьи и детей. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических убеждений, образования, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития», — сказал Сооронбай Жээнбеков.