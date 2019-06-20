Карамат Орозова напомнила депутатам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева. Перед тем как депутаты будут обсуждать проект постановления о лишении экс-президента неприкосновенности, она попросила дать ей слово.

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Карамат Орозова призвала коллег активно участвовать в обсуждении, так как принимается историческое для страны решение.

«Парламент является законодательной ветвью власти. Здесь должны приниматься законы, подниматься проблемы народа, но мы выносим личные обиды. Народ будет все видеть и ждет сегодняшнего обсуждения. Для истории и будущего наших детей мы должны принять взвешенное решение», — сказала она.

Депутат напомнила коллегам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева. «Многие из вас говорили в его адрес хорошие слова, что набрались у него опыта. В его честь хотели назвать дорогу север — юг, присвоили ему звание героя. Большинство из вас получили от него награды», — отметила Карамат Орозова.

По ее словам, вместо того чтобы преследовать политиков, нынешняя власть должна заняться существующими проблемами.