11:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Карамат Орозова напомнила депутатам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева

Карамат Орозова напомнила депутатам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева. Перед тем как депутаты будут обсуждать проект постановления о лишении экс-президента неприкосновенности, она попросила дать ей слово.

Читайте по теме
Депутат: Хватит парламенту духа лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева?

Карамат Орозова призвала коллег активно участвовать в обсуждении, так как принимается историческое для страны решение.

«Парламент является законодательной ветвью власти. Здесь должны приниматься законы, подниматься проблемы народа, но мы выносим личные обиды. Народ будет все видеть и ждет сегодняшнего обсуждения. Для истории и будущего наших детей мы должны принять взвешенное решение», — сказала она.

Депутат напомнила коллегам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева. «Многие из вас говорили в его адрес хорошие слова, что набрались у него опыта. В его честь хотели назвать дорогу север — юг, присвоили ему звание героя. Большинство из вас получили от него награды», — отметила Карамат Орозова.

По ее словам, вместо того чтобы преследовать политиков, нынешняя власть должна заняться существующими проблемами.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судьбу экс-президента решат на палате
Депутат: Хватит парламенту духа лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева?
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комитет поддержал решение комиссии
Вмешательство Алмазбека Атамбаева в выборы рассмотрят отдельно
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президент не намерен уезжать из страны
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение комиссии внесли в комитеты
Лишение неприкосновенности Атамбаева. В СДПК заявляют о нарушении Конституции
Лишение неприкосновенности Атамбаева. У членов комиссии тоже есть черные пятна
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Количество обвинений сократилось до шести
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Борьба с&nbsp;неугодными, или&nbsp;На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!