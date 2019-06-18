Назначен аким Кадамджайского района Баткенской области

Алгынбай Имаров назначен акимом Кадамджайского района Баткенской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Алгынбай Имаров назначен главой государственной администрации — акимом Кадамджайского района Баткенской области Кыргызской Республики.
Напомним, Жаныбек Исаков освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации 7 июня согласно поданному заявлению.