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Власть

Назначен аким Кадамджайского района Баткенской области

Алгынбай Имаров назначен акимом Кадамджайского района Баткенской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Алгынбай Имаров назначен главой государственной администрации — акимом Кадамджайского района Баткенской области Кыргызской Республики.

Напомним, Жаныбек Исаков освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации 7 июня согласно поданному заявлению.
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