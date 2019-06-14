Кыргызстан настаивает на расчетах в национальных валютах в рамках ШОС

Сегодня на заседании глав государств — членов ШОС президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поднял вопрос создания банка развития организации.

Он предложил продолжить консультации по его созданию, в том числе и в плане перехода к расчетам в национальных валютах.

«Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей ШОС играют Международный деловой совет и Межбанковское объединение. Мы должны принимать практические меры к углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран, поощрять участие заинтересованных правительственных структур и деловых кругов в реализации совместных проектов, имеющих интеграционный потенциал», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей.

«В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Важно стимулирование производств, создающих региональные цепочки добавленной стоимости. Развитие аграрного сектора, производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, «зеленая» экономика являются приоритетными направлениями нашей совместной деятельности», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.