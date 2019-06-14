Кыргызстан предложил создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями

Кыргызстан предлагает создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сегодня на заседании глав государств организации сообщил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер. Они тесно связаны с наркоторговлей, контрабандой, отмыванием доходов, добытых преступным путем. В конечном итоге они представляют угрозу для безопасности стран.

«В современных условиях угрозы, исходящие из интернета, являются реальными угрозами безопасности государств. Все чаще происходят случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы использования IT-технологий в преступных, террористических и военно-политических целях», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что обеспечение информационной безопасности также должно стать важным вопросом повестки дня ШОС.