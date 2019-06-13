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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Не все заинтересованы в крепкой дружбе Кыргызстана и Китая

«Необходимо признать, что не все заинтересованы в крепкой дружбе между Кыргызстаном и Китаем. Некоторые продолжают пытаться дискредитировать отношения между нашими странами», — заявил сегодня президент страны Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, КР всегда будет следовать принципам, нормам и положениям достигнутых договоренностей и соглашений между двумя государствами. Кыргызстан для Китая является добрым другом, соседом, верным и надежным партнером. 

«Вопрос, касающийся национальных меньшинств КНР, является сугубо личным внутренним делом республики. Хотелось бы еще раз подчеркнуть нашу позицию по этому вопросу», — добавил Сооронбай Жээнбеков.
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