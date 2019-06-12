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Власть

Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию

«Алмазбек Атамбаев провоцирует народ. Хочет сделать третью революцию», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Алтынбек Сулайманов.

Он поддержал предложение коллег о том, чтобы дать поручение Генеральной прокуратуре проверить деятельность Атамбаева. При этом нардеп отметил, что Алмазбек Атамбаев не может нести статус экс-президента.

«Если бы он продолжал работать как Роза Исаковна (Отунбаева. — Прим. 24.kg), то ему никто ничего не сказал бы. Но он не может молчать, провоцирует народ», — возмутился Алтынбек Сулайманов.

Ранее на своей странице в сети Facebook лидер фракции «Бир Бол» также заметил, что Алмазбеку Атамбаеву не стоит сейчас жаловаться на несправедливость работы правоохранительных органов или судебной системы, недостатки в стране.

«Если человек шесть лет руководил государством, то все эти вопросы он должен сначала сам себе задать», — высказался Алтынбек Сулайманов.
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