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Власть

Мы — политическая элита. Депутаты обиделись на слова Атамбаева о сопливости

Депутаты потребовали от спикера Дастана Джумабекова заступиться за парламент и ответить экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву на слова о сопливости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Кожобек Рыспаев.

«Два раза нас уже назвали «чимкирик». В обществе эти высказывания обсуждаются. Вы сами видите, что в последнее время происходит. Туйгунаалы Абдраимова убрали за то, что сказал журналистке, что ее лицо не нравится. Что с ним сделали? Его журналисты чуть не съели. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно депутатов обозвал «чимкирик». Вы должны нас защитить. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана. Слова аккуратно нужно говорить», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Напомним, в минувшие выходные на митинге против коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал парламент сопливым.
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