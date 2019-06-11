Работу по безопасности детей во время каникул усилят в Кыргызстане

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела совещание по вопросам обеспечения безопасности детей во время летних каникул и профилактике суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.
«Это нужно реализовать оперативно, так как родители заняты повседневными заботами, и дети зачастую предоставлены сами себе. Задача государственных органов и органов местного самоуправления — максимально обеспечить безопасный досуг детям. Надо задействовать не только летние лагеря, но и спортивные мероприятия на местах, образовательные кружки, библиотеки, джайлоо-садики», — сказала она.
Специалисты экологической и технической инспекции должны проверять все места отдыха и развлечения детей, чтобы не повторился случай в Балыкчи, где порыв ветра перевернул надувной батут и пострадали дети.
Кроме того, речь шла о рейдах вблизи мест отдыха детей (водные объекты, детские площадки), разработке медиаплана по информированию населения о мерах по обеспечению безопасности детей, привлечению известных людей, волонтеров, раздаче брошюр и информационных листовок.
Представители МЧС заявили: у них есть ролики о мерах пожарной безопасности и правилах поведения на воде, добавив, что материалы предоставят телеканалам.
Вице-премьер-министр поручила разработать план срочных мероприятий по безопасности детей и заметила, что общая задача — сделать каникулы детей максимально приятными, безопасными и интересными.
«Нужно активизировать работу горячей линии — 111, чтобы дети в случае необходимости знали, куда звонить, и могли получить квалифицированную, в том силе и психологическую, помощь», — подчеркнула вице-премьер.