Работу по безопасности детей во время каникул усилят в Кыргызстане

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела совещание по вопросам обеспечения безопасности детей во время летних каникул и профилактике суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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Вице-премьер отметила, что лето несет не только отдых для детей, но и высокие риски. Поэтому необходимо привлечь внимание общественности к вопросам безопасности детей, используя социальные сети, средства массовой информации. По мнению Алтынай Омурбековой, надо транслировать социальные образовательные ролики и заставки с мерами безопасности, чтобы их увидели как родители, так и дети.

«Это нужно реализовать оперативно, так как родители заняты повседневными заботами, и дети зачастую предоставлены сами себе. Задача государственных органов и органов местного самоуправления — максимально обеспечить безопасный досуг детям. Надо задействовать не только летние лагеря, но и спортивные мероприятия на местах, образовательные кружки, библиотеки, джайлоо-садики», — сказала она.

Специалисты экологической и технической инспекции должны проверять все места отдыха и развлечения детей, чтобы не повторился случай в Балыкчи, где порыв ветра перевернул надувной батут и пострадали дети.

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Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев предложил привлечь органы местного самоуправления и организовывать сходы с населением, проводить работу с родителями о мерах безопасности детей.

Кроме того, речь шла о рейдах вблизи мест отдыха детей (водные объекты, детские площадки), разработке медиаплана по информированию населения о мерах по обеспечению безопасности детей, привлечению известных людей, волонтеров, раздаче брошюр и информационных листовок.

Представители МЧС заявили: у них есть ролики о мерах пожарной безопасности и правилах поведения на воде, добавив, что материалы предоставят телеканалам.

Вице-премьер-министр поручила разработать план срочных мероприятий по безопасности детей и заметила, что общая задача — сделать каникулы детей максимально приятными, безопасными и интересными.

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Кроме того, Алтынай Омурбекова обратила особое внимание на проблему подросткового суицида. Она сказала, что основными причинами суицидов являются ссоры с родителями и родственниками, отсутствие понимания и внимания со стороны взрослых, несчастная любовь.

«Нужно активизировать работу горячей линии — 111, чтобы дети в случае необходимости знали, куда звонить, и могли получить квалифицированную, в том силе и психологическую, помощь», — подчеркнула вице-премьер.