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Власть

Касым-Жомарт Токаев объявлен победителем президентских выборов в Казахстане

Фото из интернета. Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76 процента — это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса.

Позиционировавший себя как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов занял второе место — 16,02 процента голосов. На третьем кандидат от демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева — 5,2 процента.

Всего в голосовании участвовали 77,4 процента избирателей.
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