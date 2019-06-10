Касым-Жомарт Токаев объявлен победителем президентских выборов в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76 процента — это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса.

Позиционировавший себя как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов занял второе место — 16,02 процента голосов. На третьем кандидат от демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева — 5,2 процента.

Всего в голосовании участвовали 77,4 процента избирателей.