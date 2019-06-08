Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове

«Кыргызстану не нужен такой президент, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство», — заявил сегодня на митинге экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он обвинил нынешнего главу республики в политических гонениях.

«Сооронбай Жээнбеков был зоотехником или председателем колхоза. Он был с 2010 года губернатором, где самая крупная таможня. Он был старшим братом спикера, лучшим другом президента. И как они не могли влиять на кадры? Я считал его честным человеком и выдвигал в аппарат президента, на пост премьера, на пост президента. Жээнбековы были вторыми после меня. Больше того, все, что творилось плохое, творилось с их ведома», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он признал, что лично продвинул Кубанычбека Кулматова на пост председателя Таможенной службы и он там навел порядок, увеличив сборы в три раза.

«Была версия, что я дружил с Раимом-миллионом и чаи распивал. Но я его видел только раз — в доме Курсана Асанова. Сейчас против меня толкают Раима, а они могут потом убить, потому что он слишком много знает о них. А это слуги шайтана, хотя сами притворяются мусульманами», — добавил экс-президент.

Алмазбек Атамбаев намерен выйти против президента Сооронбая Жээнбекова. «Нам нужна парламентская республика. Каким бы плохим ни был Жогорку Кенеш, это меньшее зло, чем человек, у которого колхоз в голове и Кокандское ханство. В следующий раз мы выйдем с требованием отставки этой шайки-лейки. Мы не колхоз Жээнбекова и не бараны!» — завершил он.