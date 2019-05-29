Парк имени Панфилова в Бишкеке предлагают очистить от аттракционов

Парк имени Панфилова надо очистить от аттракционов. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Эрмек Усубалиев.

По его словам, аттракционы следует вынести в специализированное место, создав, например, парк развлечений, где будут соблюдать все технические требования и стандарты.

«В парке Панфилова надо сделать пруд с лодочками, фонтанчиками, чтобы люди могли прогуливаться, сидеть на лавочках, как раньше. Посмотрите, что происходит в выходные дни. Парк и окружающая территория не предназначены для такого количества машин. Водители паркуются на газонах, на улице Фрунзе, на Старой площади», — заявил депутат.

Эрмек Усубалиев добавил, что техническое состояние многих аттракционов вызывает опасение.

Вице-мэр Азиз Алымкулов идею поддержал, однако напомнил, что парк передали во временное пользование нескольким арендаторам.

«Мы столкнулись с проблемой, что договорные отношения сложно расторгнуть. Если реализовать идею после завершения срока аренды, я поддерживаю», — отметил он.

По словам вице-мэра, арендаторы в год платят около 7 миллионов сомов. С некоторыми договорные отношения истекают в этом году.