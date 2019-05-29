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Власть

Парк имени Панфилова в Бишкеке предлагают очистить от аттракционов

Парк имени Панфилова надо очистить от аттракционов. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Эрмек Усубалиев.

По его словам, аттракционы следует вынести в специализированное место, создав, например, парк развлечений, где будут соблюдать все технические требования и стандарты.

«В парке Панфилова надо сделать пруд с лодочками, фонтанчиками, чтобы люди могли прогуливаться, сидеть на лавочках, как раньше. Посмотрите, что происходит в выходные дни. Парк и окружающая территория не предназначены для такого количества машин. Водители паркуются на газонах, на улице Фрунзе, на Старой площади»,  заявил депутат.

Эрмек Усубалиев добавил, что техническое состояние многих аттракционов вызывает опасение.

Вице-мэр Азиз Алымкулов идею поддержал, однако напомнил, что парк передали во временное пользование нескольким арендаторам.

«Мы столкнулись с проблемой, что договорные отношения сложно расторгнуть. Если реализовать идею после завершения срока аренды, я поддерживаю», — отметил он.

По словам вице-мэра, арендаторы в год платят около 7 миллионов сомов. С некоторыми договорные отношения истекают в этом году.
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