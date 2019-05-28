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Власть

Депутаты требуют отчета премьер-министра по ситуации с контрабандой

Депутаты двух комитетов Жогорку Кенеша — по экономической и фискальной политике и правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции — потребовали от премьер-министра прийти на совместное заседание и отчитаться по борьбе с контрабандой.

На прошлой неделе депутаты инициировали совместное заседание по проблеме. Главным докладчиком по вопросу назначили вице-премьер-министра Жениша Разакова. Однако он улетел с президентом на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, вместо руководителей около десяти министерств и ведомств пришли их заместители. Из-за этого депутаты перенесли рассмотрение вопроса.

«Зачем нам курирующий вице-премьер? Вот, премьер-министр приходил на заседание комитета по конституционному законодательству, пусть придет и на совместное заседание двух комитетов. Пусть придет и отчитается. Кроме того, должны присутствовать и руководители министерств и ведомств, а не их заместители», — предложил депутат Дастан Бекешев.

Коллеги поддержали его предложение, отметив, что нужно пригласить и представителей бизнеса для  более предметного разговора. Депутат Наталья Никитенко предложила направить письмо премьер-министру с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, которые игнорируют парламент.

«В правительстве полное отсутствие скоординированной позиции, ведомственной дисциплины. Даже если бы хотели рассмотреть вопрос, сегодня его просто не с кем обсуждать, потому что нет лиц, принимающих решения. Недопустимо такое отношение к Жогорку Кенешу», — заявила Наталья Никитенко.

В итоге депутаты решили перенести совместное заседание на 4 июня, пригласив на него премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и всех трех вице-премьеров. Кроме того, на заседание пригласят представителей бизнеса и депутатов комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.
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