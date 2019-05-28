Премьер-министр не поддержал кандидатуру бизнесмена на пост главы Минсельхоза

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев объяснил, почему не поддержал кандидатуру частного предпринимателя на пост министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева. Об этом он рассказал на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента.

Глава правительства отметил, что при выборе кадров не может опираться только на молодость. «Тилек Токтогазиев — молодой предприниматель с новыми взглядами. Работает в сфере тепличного бизнеса. Но я думаю, что, кроме молодости и знаний, должен быть опыт», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что на должность министра сельского хозяйства кандидатуру Тилека Токтогазиева предложила парламентская фракция «Бир-Бол».

Мухаммедкалый Абылгазиев выдвинул на пост Эркинбека Чодуева. Ему 55 лет, работает заместителем министра сельского хозяйства.