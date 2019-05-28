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Власть

Премьер-министр поручил ускорить проверку имущества Райымбека Матраимова

Фото аппарата правительства. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и глава ГСБЭП Бакир Таиров (справа)

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с главой ГСБЭП Бакиром Таировым затронул вопрос проверки имущества бывшего заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер поручил ускорить проверку и представить общественности объективную и полную информацию.

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В ходе встречи обсуждены текущие результаты оперативно-служебной деятельности ГСБЭП и приоритетные планы на ближайшее время.

Бакир Таиров доложил о мерах по раскрытию экономических преступлений и борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности государственных органов страны.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что для достижения поставленных задач по минимизации и искоренению коррупции должны быть приняты посильные меры со стороны ГСБЭП, в том числе и ее территориальных подразделений.

Он уделил особое внимание мерам противодействия коррупции в таможенных органах и активизации борьбы с контрабандой и серым импортом.
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