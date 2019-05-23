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Власть

Чистая вода для регионов. Президент раскритиковал чиновников за нерасторопность

«Как показывает анализ, многие идеи, в том числе перспективные инициативы доноров, остаются нереализованными из-за нерасторопности центральных органов и местных властей», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на форуме «Чистая вода для регионов».

По его словам, процесс от подготовки проектов до ратификации кредитных и грантовых соглашений в Жогорку Кенеше зачастую затягивается на два, а то и на три года. Есть факты, когда по некоторым городам эти сроки составляют даже четыре-пять лет.

«Некоторые министерства и ведомства необоснованно затягивали сроки рассмотрения материалов по этому вопросу. Кроме того, многие мэрии городов не осваивают своевременно средства, выделенные донорами, прикрываясь различными отговорками и пытаясь использовать их в качестве политического инструмента», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.

В качестве примера он привел муниципалитеты Кара-Балты и Токмака. Несмотря на то что в этих городах еще в 2012-2015 годах запущены проекты по чистой воде, они до сих пор не могут полноценно начать свою работу.

«Органы местного самоуправления Джалал-Абада необоснованно отклонили решение городского кенеша прошлого созыва. Не принимая конкретного решения по вопросу, следует ли брать средства, выделяемые донорами? Они на восемь месяцев затянули сроки привлечения инвестиций второго этапа. А мэрия Узгена проявила халатность, не освоив до сегодняшнего дня ни одного сома из 11 миллионов евро, привлеченных в 2017-м», — раскритиковал МСУ глава государства.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание и на то, что некоторые министерства и ведомства формально относятся к задаче привлечения инвестиций, не ищут пути ее решения.

«К примеру, во время моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в июне 2018 года решен вопрос о предоставлении $100 миллионов в виде гранта. Но до сегодняшнего дня со стороны Министерства экономики не проводятся соответствующие действия по привлечению средств», — заключил он.
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